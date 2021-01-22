В Югре осужденные произвели продукцию на 23,7 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В Югре осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, в 2020 году произвели продукцию на 23,7 миллиона рублей, оказали услуги сторонним организациям на 27,7 миллиона рублей. Общий объем выпуска продукции составил 51,4 миллиона, аналогичный период прошлого года – 38,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре за прошедший год объемы производства увеличились в 1,5 раза. В том числе в 3 раза увеличились объемы производства для муниципальных нужд Сургута и Нижневартовска.

Основной отраслью является металлообработка, на эту сферу приходится 37%. Еще 20% занимает швейное производство, 15% - деревообработка, 10% - предоставление рабочей силы, 7% - сельское хозяйство, 11% - другие товары и услуги.

Выросла и среднемесячная зарплата осужденных в 2020 году, и составляет не ниже МРОТ – 12 130 рублей. Полученные деньги осужденные тратят на иски потерпевшим, а также могут делать покупки товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах при исправительных учрежденьях.

Кроме того, в прошлом году выросло количество осужденных колонии поселения, привлеченных к труду по оказанию услуг. Например, «поселенцы» при в ЛИУ-17 и ИК-11 трудятся на различных предприятиях Сургута и Сургутского района.