Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 января 2021 года увеличилось на 217 человек Фото: Виктория Терина

На территории региона за сутки зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За период пандемии лабораторно подтверждено 45 892 случая новой коронавирусной инфекции. По клинической структуре: на момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно.

Контакт установлен в 198 случаях, по 19 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 281, сняты с наблюдения – 173 444 человека. За день на COVID-19 обследовано 5 633 жителей региона, всего – 1 285 823 югорчанина.

Больше всего случаев заражения выявлено: в Сургуте – 35; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 17; Нягани – 16; Нефтеюганске – 14; Когалыме – 13; Мегионе – 11; Советском районе – 10; Нефтеюганском районе – 10.

Далее идут: Югорск – 9; Покачи – 8; Кондинский район – 8; Березовский район – 8; Сургутский район – 7; Урай – 7; Пыть-Ях – 5.

Закрывают список по количеству заболевших: Октябрьский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Радужный – 3; Лангепас – 3; Белоярский район – 2; Нижневартовский район – 2.

99 болеющих пациентов находятся в тяжелом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 636 человек. За сутки вылечились 243 человека, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 42 434 югорчанина.