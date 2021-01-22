В Ханты-Мансийске школьники сдают зачет по сборке-разборке АК-47 Фото: Городской информационный центр

В столице Югры с октября проходит юнармейский марафон, в котором участвует 180 человек, а именно: хантымансийские школьники с 6 по 11 класс. Окончание марафона запланировано на 12 февраля.

Марафон представляет собой комплекс культурно-просветительских и спортивных мероприятий, и состоит из нескольких этапов, которые в основном проходят в онлайн-формате. Например, ребята изучают устав движения, кодекс юнармейца, правила ношения формы. Изучают историю своей малой родины, памятные даты, дни воинской славы России. Также ребята проходят устройство пистолетов, автомата Калашникова, их назначение. В конце занятий полученные знания проверяются.

Кроме того, уже на протяжении нескольких дней юнармейцы сдают зачет по сборке-разборке АК-47. В зачете учитывается скорость, последовательность этапов, а за ошибки, к примеру, если какой-то элемент оружия упал на пол, ставятся штрафные баллы.

– Я четыре года состою в «Юнармии». Решил стать частью этого движения, потому что с детства меня привлекало все, что связано со службой в армии, оружием, с историей нашего государства. Сегодня сдал зачет. Думаю, что справился неплохо, тем более, что давно не тренировался. Вообще собирать и разбирать АК нетрудно, если тренироваться регулярно - делится своим впечатлением учащийся 10 «А» класса гимназии №1.