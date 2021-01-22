Погода в Югре на 22 января 2021 года: морозно, местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 22 января: Днём температура воздуха -24,-29 °С, в северных и восточных районах -30,-35 °С. Ночью -27,-32 °С, при прояснениях -34,-39 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -27,-29 °С, ночью -30,-32 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с.

Сургут: Днём -35 °С, ночью -41 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -33 °С, ночью -41 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -34 °С, ночью -41 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

Когалым: Днём -39 °С, ночью -44 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-7 м/с.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.