Дело о избиении сургутского журналиста передали в суд Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего сургутянина, который напал на журналиста, снимавшего программу о работе штрафстоянок.

Напомним, что нападение случилось 24 января 2020 года около 13 часов. Обвиняемый, находясь в помещении контрольно-пропускного пункта автомобильной стоянки по ул. Нефтеюганское шоссе города Сургут, пытался помешать журналисту телекомпании «СургутИнформ-ТВ» в съемке репортажа о деятельности общества. Он ударил журналиста по руке и вместе с охранником повалил на пол, после чего локтем ударил его по спине.

Несмотря на непризнание вины, следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого и уголовное дело направлено в суд.

В случае, если суд согласится с выводами следствия мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, мы писали об этом случае ранее, когда видео о нападении опубликовал нижневартовский телеканал «Мегаполис».