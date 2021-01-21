Сургутские полицейские задержали мужчину за серию тяжких преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 28-летнего сургутянина, который подозревается в совершении преступлений по статьям «Разбой», «Грабеж» и «Похищение или повреждение документов».

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, который на протяжении нескольких недель совершал преступления в отношении 25-летнего мужчины.

Так, во время новогодних праздников, злоумышленник, используя выдуманные причины о задолженности потерпевшего, находясь в подъезде по месту жительства жертвы, насильно отобрал и украл сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Через некоторое время подозреваемый похитил у молодого человека паспорт и обещал его вернуть после уплаты несуществующего долга.

Через пару дней преступник в подъезде одного из домов по улице Ивана Захарова напал на жертву с ножом и потребовал у пострадавшего более 38 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился в полицию.

Злоумышленник пояснил, что с потерпевшим они были знакомы и работали вместе. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершение преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.