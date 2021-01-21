Вартовчанка, пытаясь купить кимоно перевела мошеннику 85 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Ущерб югорчан от действий мошенников за сутки составил около 2 миллионов рублей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Сургуте и Нижневартовске. Жители Югры не перестают верить мнимым сотрудникам банка и, желая защитить свои сбережения на резервных ячейках, остаются без денег, оформляют сделки купли-продажи, не убедившись в достоверности продавцов.

Так, вартовчанка решила купить кимоно на сайте бесплатных объявлений, но не убедилась в достоверности информации и перевела мошеннику более 85 тысяч рублей.

Молодой сургутянин, работающий водителем такси, поверил, что ему звонит потенциальный клиент, который сделал заказ и попросил пополнить баланс его номера, под предлогом дальнейшего возврата денег. Водитель сделал доброе дело, через банкомат пополнил баланс указанного номера на сумму свыше 4 тысяч, но после этого мнимый клиент так и не вышел на связь.

22-летняя сургутянка была убеждена, что ей звонит лейтенант полиции. Он сообщил, что возбужденно уголовное дело из-за попытки оформления кредитного договора и ведутся следственные действия. Для того, чтобы деньги остались в сохранности девушке необходимо выполнить инструкцию сотрудника Центрального банка. После чего сургутянке позвонил мнимый банкир и убедил оформить на нее кредит, что и сделала девушка. Ничего не подозревая, она оформила и перевела 100 тысяч рублей аферистам, оставшись и без средств и с действующим кредитным договором.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.