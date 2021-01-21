В Нягани оштрафован «SUBWAY» за несоблюдение противоковидных мер Фото:pixabay.com

За прошедший год и начало 2021 в Нягани и проведено 194 рейда и в части осмотренных объектов выявлены нарушения профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. В отношении лиц, не соблюдающих ограничения и меры противодействия распространения инфекции возбуждено 120 дел об административных правонарушениях. По 69 делам уже приняты решения, остальные находятся на рассмотрении в суде.

Не так давно рассмотрели дело, заведенное при осмотре ресторана сети «SUBWAY», где так же были выявлены факты несоблюдения противоковидных мер. А именно: там не было антисептиков у раковины для мытья рук персонала, отсутствовало оборудование и не осуществлялось обеззараживание воздуха, нарушался дезинфекционный режим.

Няганским городским судом ХМАО-Югры предприниматель привлечен к административной ответственности. И должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали о предпринимателе в Нягани, который также оштрафован за несоблюдение мер профилактики COVID-19.