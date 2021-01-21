В травмобольнице Сургута обустраивают игровую комнату Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В игровой комнате детского травматолого-ортопедического отделения в Сургуте завершается установка специального напольного покрытия, которое куплено для больницы в рамках акции «Добрые дела».

- Сборный мягкий пол – это красочно и функционально, отличное решение для игровой комнаты. Коврики-пазлы не задерживают пыль, поддаются санитарной обработке, не теряя яркости. Покрытие имеет эффект «теплого пола», что очень важно для самых маленьких пациентов, которые выбирают игру на полу, собирая пирамидки или конструктор, - отметила пресс-секретарь БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Ирина Цхададзе.

- Как мы можем скрасить пребывание детей в стрессовой для них ситуации? Они испытывают боль, оторваны от семьи на длительное время, - рассказал руководитель завода-изготовителя Денис Паскалов. Он также признался, что хочется, чтобы мальчишки и девчонки проходили лечение в максимально комфортных условиях, могли отвлечься от малоприятных процедур, быстрее пошли на поправку.

Уже традиционно коллектив фирмы изготовителя дарит маленьким пациентам подарки. Например, в палаты к ребятам приходят сказочные персонажи, а комната отдыха пополняется новыми игрушками, творческими наборами и развивающими конструкторами.