В Нягани романтическое свидание закончилось уголовным делом Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по городу Нягани обратился 53-летний житель города. Мужчина заявил, что с его банковской карты украли 118 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли двух подозреваемых по этому делу, ими оказались жительницы Нягани 20-ти и 19-ти лет.

Накануне происшествия мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств и после непродолжительного общения пригласил новую знакомую на романтический ужин. В гости к югорчанину девушка пришла с подругой. Во время застолья, одна из девушек настойчиво подливала алкоголь мужчине, а когда он уснул, перевела деньги в сумме 118 тысяч рублей с помощью онлайн-банка с телефона горе-ухажёра на свой счёт. После чего подруги ушли из квартиры пострадавшего.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». За такое преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.