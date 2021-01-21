В Югре проводят акцию «Детское кресло – забота о детях» Фото: ГИБДД России

В Югре проводят профилактическую акцию «Детское кресло – забота о детях». В рамках мероприятия в автотранспортных предприятиях города Радужный, Белоярского и Сургутского районов состоялись встречи с работниками, занимающимися перевозками. Во время встреч полицейские довели информацию о состоянии аварийности, а также разобрали часто допускаемые нарушения.

В Ханты-Мансийске Госавтоинспекторы провели познавательные и профилактические беседы с родителями детей, посещающих дошкольные образовательные организации об ответственном отношении к соблюдению правил перевозки юных пассажиров. Родителям вручили информационные брошюры по подбору и правильному применению детских удерживающих устройств.

Также прошла встреча с курсантами одной из автошкол города Ханты-Мансийск. Во время встречи, будущим водителям рассказали об аварийности на дорогах, основные причины ДТП, а также напомнили о правилах перевозки пассажиров в автомобилях.