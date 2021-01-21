В Сургуте мужчина украл телефоны у детей на детской площадке Фото: pixabay.com

В Сургуте в дежурную часть обратилось сразу несколько человек с заявлением о краже. По их словам, вечером, возле жилого дома, кто-то украл с детской площадки рюкзак, в котором были сотовые телефоны 3-х детей. Сотрудники полиции смогли найти подозреваемого, им оказался 58-летний безработный мужчина. Он признался в преступлении и теперь под подпиской о невыезде ждёт заслуженное наказание. Похищенное забрали у вора и отдали владельцам.

В Советском районе задержан мужчина, у которого во время досмотра нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что содержимое является наркотиком массой 0,554 грамма. Подозреваемый дал признательные показания.

Кроме того, в минувшие сутки было раскрыто 4 ранее зарегистрированных кражи. А за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 39 преступлений.