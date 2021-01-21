Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 января 2021 года увеличилось на 212 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 212 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. С марта 2020 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа 45 675 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь себя не проявляла (бессимптомно). Контакт установлен в 196 случаях, по 16 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 874 человек, сняты с наблюдения – 173 157 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 686 человек, всего – 1 280 190.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 36; Нефтеюганск – 23; Ханты-Мансийск – 21; Нягань – 15; Нижневартовск – 11; Когалым – 11; Мегион – 11; Советский район – 10.

Далее в списке: Пыть-Ях – 9; Нефтеюганский район – 8; Урай – 8; Радужный – 7; Покачи – 7; Березовский район – 7; Сургутский район – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Белоярский район – 5.

Небольшие очаги заболевания: в Югорске – 4; Октябрьском районе – 4; Лангепасе – 2; Кондинском районе – 1.

Состояние 98 пациентов остаётся тяжелым, 55 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 633 человека. За сутки вылечили 233 человек, за весь период пандемии выписано по выздоровлению 42 191 югорчанин.