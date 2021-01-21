В Октябрьском районе открыли аварийно-спасательное формирование «Днепр» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники АСФ «Днепр» будут следить за безопасностью и предотвращать чрезвычайные ситуации, в том числе на гидротехническом сооружении «Дамба обвалования поселка Приобье».

Они занимаются ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов в зоне своей ответственности, причем, как на суше, так и на воде, проводят аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, работы по тушению пожаров, в том числе лесных, представляющих угрозу населенным пунктам и объектам экономики Октябрьского района.

Сотрудники ПАСФ «Днепр» имеют в своем оснащении: специальное гидравлическое, пневматическое и электрическое оборудование, различные транспортные и плавсредства. Также различные средства спасения пострадавших: медицинское снаряжение, изолирующие костюмы и дыхательные аппараты для работы в загазованной среде.

Руководство организации подчеркивает то, что у специалистов есть полное понимание целей и задач, готовность поддерживать органы управления, силы и средства в постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации или происшествия, к проведению работ по их локализации и ликвидации последствий на территории Октябрьского района.