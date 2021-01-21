Погода в Югре на 21 января 2021 года: ветрено и морозно Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 21 января: Днём температура воздуха -18,-23 °C, в северных и восточных районах -24,-29 °С. Ночью -20,-25 °C, в северных и восточных районах -26,-31 °C, при прояснениях -32,-37°С.Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -20,-22°С, ночью -23,-25 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с.

Сургут: Днём -27 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер восточный 5-8 м/с.

Нижневартовск: Днём -27 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер восточный 6-9 м/с.

Нефтеюганск: Днём -27 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер восточный 6-8 м/с.

Когалым: Днём -29 °С, ночью -35 °С, небольшой снег, ветер восточный 6-8 м/с.

Этот день назван Емельян, он носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.