Губернатор проведет прямой эфир о предоставлении жилищно-коммунальных услуг в Югре Фото: Официальная страница ХМАО-Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с югорчанами и поговорит о ценах, качестве, своевременности, безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Югре. Прямой эфир будет доступен в аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 22 января, в 12:00.

- 30 декабря 2020 года на онлайн-встрече с горожанами Нижневартовска договорились организовать онлайн-встречу с жителями автономного округа, - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Во время эфира пройдет встреча губернатора с представителями исполнительных органов государственной власти, которые дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи.

Модераторами прямого эфира станут активист, волонтер эко-движения «РазДельный сбор - Сургут» Александра Соколова, председатель жилого комплекса «Жемчужина» в Ханты-Мансийске Виталий Яковищенко.

Также трансляция будет доступна на официальная странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где можно также задать вопросы и предложения в комментариях.