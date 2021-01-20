В Ханты-Мансийске завершились работы по строительству улицы Тихая Фото: Управление общественных связей (фото из архива 2017г)

В окружном центре завершились работы по строительству улицы Тихая. Реконструкция дороги соединяющей Объездную с районом ОМК стартовала ещё в начале 2017 года.

Модернизация этой улицы имеет большую значимость для Ханты-Мансийска, так как за последние несколько лет в этой части города появилось много новых жилых домов и уже завершается строительство школы. Активный рост населения приводит к необходимости в увеличении пропускной способности дороги. К двум уже имеющимся полосам добавили две новые. Обновление улицы Тихая помогло обеспечить транспортную доступность отдаленному от центра району города.

Уложено дорожное покрытие тротуара, совмещенного с велодорожкой и установлены барьерные ограждения у пешеходных переходов. Помимо этого на улице заменили сети наружного освещения, установили 9 остановочных комплексов, и новый светофор. Его оснастили светодиодной консолью, которая расположена над дорогой, что поможет автомобилистам увидеть сигнал даже в неблагоприятных погодных условиях.

Введение в эксплуатацию улицы Тихая стало частью самой масштабной в истории города модернизации дорожной инфраструктуры.