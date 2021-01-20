Полиция Югры борется с мошенниками и объясняет югорчанам как не попасть на их уловки Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Для профилактики мошенничества сотрудники полиции, вместе с членом Общественного совета посетили один из торговых центров города Ханты-Мансийска.

Стражи порядка рассказали жителям региона о самых распространенных схемах дистанционных афер, дали советы населению как не попасться на уловки мошенников и пояснили, как уберечь свои сбережения от незнакомцев. Всем покупателям и сотрудникам торгового центра полицейские раздали информационные листовки, а также разместили их на специальных стендах.

На территории Югры отмечают рост мошенничества, аферисты под видом оказания различных услуг, в том числе в банковской сфере, используя как мобильную связь так и интернет лишают денег доверчивых югорчан.

По сообщению пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре: с начала текущего года зарегистрировано более 130 случаев краж с банковских карт и счетов югорчан, ущерб превысил 23 миллиона рублей. Чаще всего жертвами становятся жители крупных городов: Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.