Неравнодушный югорчанин спас пенсионера от мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился местный житель. Он пояснил, что возле банкомата находится пожилой мужчина, который выполняет финансовые операции по переводу денег неизвестным лицам, при этом не совсем понимает всей сути проводимых операций.

Как выяснилось, пенсионеру в течение нескольких дней звонили неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками разных банков и предлагали перевести деньги с банковской карты на другой счет, но пожилой человек не верил аферистам, ведь как раз накануне участковый рассказал ему о схемах мошенников, да и никаких банковских карт у него нет.

Однако мошенники, выяснили у него всю необходимую им информацию. А потом ему вновь поступил звонок. Звонивший человек, представился сотрудником службы безопасности банка, в котором пенсионер хранит свои сбережения. Лже-сотрудник предложил ему получить денежную компенсацию за то, что он хранит деньги именно в их банке, но для этого нужно снять деньги со счета и перевести их на другой. По указаниям аферистов пенсионер пришел в местное отделение банка, где обналичил свой счет и снял 700 тысяч рублей.

В результате он перевел мошенникам 15 тысяч рублей. Только неравнодушие и бдительность случайно оказавшегося рядом мужчины, позволили пенсионеру не лишиться всех своих сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».