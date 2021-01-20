В Ханты-Мансийске подросток "на эмоциях" разбил стекло "умной" остановки Фото: Управление общественных связей

Недавно в столице Югры появились тёплые «умные» остановки, которые уже успели полюбиться югорчанам. Одна из них, по улице Мира, накануне вечером была безжалостно разбита вандалом.

По информации пресс-службы МОВД «Ханты-Мансийский» и записям с камер видеонаблюдения, 19 января в 20:40 пятеро подростков зашли в остановочный комплекс у здания Мира, 44. Один из них кинул мобильный телефон в стекло, в результате чего образовалась большая трещина.

Остановки подключены к системе «Безопасный город» и за тем, что происходит внутри павильона, с помощью трёх камер следит Единая дежурная диспетчерская служба города. По видеозаписи удалось оперативно найти виновника - им оказался 15-летний житель Ханты-Мансийска. Как объяснил своё поведение сам парень, он совершил такой поступок "на эмоциях" - поругавшись с мамой, он кинул телефон в стекло. Подростку и его родителям предстоит возместить материальный ущерб.

Все «умные остановки» оснащены дополнительными сменными стеклами, поэтому пострадавшая кабинка скоро будет как новая.