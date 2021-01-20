Югорчанка украла зимние сапоги не смотря на то, что они ей велики Фото: pixabay.com

В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась 41-летняя местная жительница с сообщение о краже. У женщины украли зимние сапоги.

Полицейские нашли злоумышленницу, которой оказалась 47-летняя жительница районного центра. Женщина находилась в гостях у своего знакомого в одном из общежитий города, где они совместно распивали алкоголь. Собравшись домой по окончании веселья, в общем коридоре на обувной полке она увидела зимние сапоги, которые ей понравились. Уходя, она прихватила их с собой. Не смотря на то, что они оказались ей большими, женщина решила оставить их себе. Хозяйка оценила стоимость обуви чуть более 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Нарушительнице закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.