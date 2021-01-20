Три человека пострадали в ДТП под Сургутом Фото: ГИБДД России

На 19 км автодороги «подъезд к городу Сургут» 29-летний водитель, за рулем автомобиля «Лексус» не учёл безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ман», под управлением 64-летнего мужчины и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира «Лексуса», девушка 28 лет и 27-летний мужчина.

На территории Югры Госавтоинспекторами задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 65 – за нарушение требований к перевозке детей.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.

Окружная Госавтоинспекция напоминает югорчанам, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.