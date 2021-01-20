В Ханты-Мансийске началось заселение жилого комплекса в микрорайоне «Береговая зона»

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске обсудили начало заселения нового жилого комплекса в микрорайоне «Береговая зона». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, девятиэтажный дом по ул. Георгия Величко, 7 ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет в декабре 2020 года.

Дом построили с применением современных технологий, поэтому он имеет высокий класс энергетической эффективности. Фасад многоэтажки оснащен оригинальной архитектурной подсветкой, а 210 квартир сданы с чистовой отделкой. Кроме полноценного ремонта в каждой из них есть сантехника и электрические плиты.

Интересно, что заселение нового микрорайона началось спустя год после начала строительства. Впечатляют не только нарастающие темпы, но и масштаб стройки в Ханты-Мансийске. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году сдано 126,1 тыс. кв. м жилья, что на 35% выше, чем в 2019 году. Это рекорд для города.

Отметим, что 167 квартир в доме купила администрация Ханты-Мансийска. Из них 84 в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы и 48 квартир для детей сирот.