Жительница Нижневартовска 30 раз пырнула ножом сожителя-именинника, который мешал ей спать

Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней женщины, которая подозревается в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Следствие выяснило, что 17 января 2021 около 23.30 подозреваемая находилась в квартире одного из домов по ул. Проспект Победы. Женщина была пьяной после празднования 39-летия своего сожителя и разозлилась на него, за то, что он хотел продолжить банкет. Разозлившись на мужчину, она схватила кухонный нож и несколько раз ударила им по телу сожителя.

Крики из квартиры вынудили зайти в квартиру их соседку. Женщина увидела, что произошло, отобрала нож и вызвала скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина выжил. И это несмотря на то, что на его животе, руках, ногах, голове и на грудной клетке было более 30 ранений.

Сейчас женщина находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.