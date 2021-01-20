Югорчанка доверилась мнимым сотрудникам банка и потеряла свои деньги Фото: pixabay.com

За сутки в Югре зарегистрировано 16 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Югорчане лишились около 900 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали жители Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Югорска, Когалыма и Кондинского района.

Жительница Нижневартовского района желая понизить ставку по кредитному договору, была убеждена, что звонивший якобы сотрудник банка поможет ей в решении этого вопроса. За свою доверчивость она заплатила 65 тысяч рублей.

Другой житель Сургута через интернет сайт решил купить видеокарту для компьютера, заплатив за нее более 28 тысяч рублей, в результате так и не получил свою покупку.

А молодой вартовчанке злоумышленники пообещали безопасную поездку, за что она заплатила порядка 42 тысяч рублей, так не куда и не уехав.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция Югры призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок через интернет и по телефону. По всем подозрительным случаям сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.