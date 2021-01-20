Югорчанин, по вине которого в ДТП погиб человек предстанет перед судом Фото: pixabay.com

Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 36-летнего жителя округа. Он обвиняется в совершении преступления по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И вновь находясь, 27 сентября 2020 года, в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Тойота Авенсис». Двигаясь на автомобиле по участку автодороги Тюменский тракт в городе Сургуте, он не справился с управлением и столкнулся на перекрестке с автомобилем «ЛАДА 212140».

В результате аварии водитель "ЛАДА 212140" получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте преступления. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет.