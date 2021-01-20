Нижневартовские врачи спасли девочку с редкой аномалией развития сосудов Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

С сентября 2020 года в Нижневартовской окружной клинической детской больнице находится на лечении девочка 6 лет с последствиями разрыва сосуда головного мозга. На протяжении этого времени состояние ребенка расценивалось как тяжелое, но стабильное. В новогодние праздники у девочки случилось тяжелое пищеводное кровотечение. Врачи- реаниматологи и детские хирурги остановили кровотечение и стабилизировали состояние пациентки. Была выявлена очень редкая аномалия развития сосудов.

Девочкой занимались врачи разных специальностей из трех крупных клиник региона: окружного крдиодиспансера, Нижневартовской окружной детской больницы и Нижневартовской окружной клинической больницы. Рентгенохирурги, кардиохирурги, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты понимали, что открытое вмешательство противопоказано из-за высокого риска летального исхода. Девочку, в сопровождении бригады врачей-анестезиологов и детских хирургов, доставили в рентгенхирургическое отделение Нижневартовской окружной больницы. В операционной собралась профессиональная мультидисциплинарная команда из 36 человек.

Специалисты клиник региона пошагово обговорили каждый этап и все детали операции. Обсуждались разные варианты и способы оказания помощи девочке. Высокий профессионализм и слаженная работа специалистов привели к успеху. Девочке оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

- Коллегам предстояло выполнить технически сложную, даже ювелирную операцию. Большую роль в этой непростой ситуации сыграл профессионализм команды. Мультидисциплинарный подход – действия врачей были точными и согласованными - рассказал Илья Силин, и.о. заместителя главного врача по медицинской части окружного кардиодиспансера, главный внештатный специалист аритмолог Департамента здравоохранения Югры.