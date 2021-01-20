Как сообщает Оперативный штаб: на территории Ханты-Мансийского округа, на 20 января 2021 года, зарегистрировано 45 463 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете.По клинической картине: на момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях, по 11 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) остаются 8 606 жителей региона, сняты с наблюдения – 172 948 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 776 человек, всего – 1 274 504 человека.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 51; Ханты-Мансийск – 25; Нефтеюганск – 22; Мегион – 13; Нягань – 13; Кондинский район – 12; Когалым – 11; Югорск – 10.Далее идут: Нижневартовск – 9; Нижневартовский район – 8; Пыть-Ях – 8; Березовский район – 8; Советский район – 6; Радужный – 5; Покачи – 5.Закрывают список: Ханты-Мансийский район – 3; Нефтеюганский район – 2; Сургутский район – 1; Урай – 1; Лангепас – 1; Белоярский район – 1.Состояние 97 пациентов по-прежнему тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 7 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 629 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 355 человек, за весь период пандемии вылечились 41 958 югорчан.