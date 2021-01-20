Метеорологическая обстановка в Югре 20 января: Днём температура воздуха -20,-25 °С, по северным районам -28,-33 °С. Ночью -33,-38 °С, по западным районам -25,-30 °С. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем по западным районам небольшой и умеренный снег. Ветер южных направлений 4-9 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -20,-22°С, ночью -33,-35 ºС. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 4-9 м/с.Сургут: Днём -31 °С, ночью -28 °С, облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 2-4 м/с.Нижневартовск: Днём -30 °С, ночью -33 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер юго-западный 2-7 м/с.Нефтеюганск: Днём -30 °С, ночью -28 °С, облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 3-7 м/с.Когалым: Днём -34 °С, ночью -32 °С, ясно, ветер южный 2-7 м/с.Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная — обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы.