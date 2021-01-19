Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекторы Пыть-Яха проводят беседы со всеми участниками дорожного движения. Воспитанники одного из детского сада города приняли участие в познавательном тренинге по изучению ПДД.Обучение началось с опроса воспитанников о знаниях основ дорожных правил. Автоинспекторы напомнили детям, какие бывают светофоры и дорожные знаки. Повторили, как безопасно переходить дорогу по пешеходным переходам и, что необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.Инспекторы ГИБДД даже провели эксперимент, для того, чтобы дети убедились в пользе световозвращателей. Они сделали несколько фотографий световозвращающего браслета и ребята наглядно увидели, насколько ярким он может быть в темноте.Дорожные полицейские привлекли внимание к детским удерживающим устройствам, рассказав, что важно использовать не только автокресла, но и ремни безопасности. В свою очередь, ребята продемонстрировали, как необходимо правильно пристегиваться ремнями безопасности и сделали фотографии с тематическими хештегами и макетами #пристегнименя. Эти яркие селфи украсят аккаунты социальных сетей детского сада, чтобы родители помнили, как важно соблюдать ПДД, ведь в транспортных средствах самое дорогое – дети.