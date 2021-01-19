Акция под названием «Снежный десант» проходит в городских и сельских поселениях Сургутского района с 12 по 28 января. В рамках мероприятия школьники очищают от снега памятники, убирают снег у домов ветеранов, освобождают подходы к социально-важным объектам Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.Так, в Лянторе \\"снежные десантники\\" из 9 \\"Г\\" класса школы №4 очистили от снега Памятник Воинской Славы» в 6-ом микрорайоне. В районной акции также участвуют и курсанты военно-патриотического клуба \\"Спартак\\" из лянторской школы №6. Волонтёры из кадетского 9 \\"А\\" класса Солнечной школы №1 прочистили путь к входу в новый детский сад, который совсем скоро начнет свою работу.В Фёдоровском \\"Волонтёры Победы\\" после бурана помогли привести посёлок в порядок: ребята очистили от снега достопримечательности поселения и расчистили дорожки. В Угуте волонтёрский отряд \\"БлагоТвори\\" расчистил двор жителям. А отряд \\"Лига добра\\" из Ульт-Ягунской школы освободил от снега детскую площадку.Напомним, что подобная акция проходила и в прошлом году.