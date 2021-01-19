Урайский городской суд вынес обвинительный приговор против местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям \\"незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере\\" и \\"незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере\\".Государственным обвинитель предоставил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый незаконно хранил при себе синтетические наркотики в крупном размере и летом 2020 года для получения прибыли от незаконной реализации наркотиков, продал их наркозависимому человеку.После этого его задержали сотрудниками полиции. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.