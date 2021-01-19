В БУ «Урайская городская клиническая больница» началась вакцинация от Covid-19. 125 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступили в медицинское учреждение в начале 2021 года. В первую очередь вакцинацию пройдет профессиональная группа риска: медицинские работники, педагоги и работники социальных учреждений. На сегодняшний день 90 урайцев уже прошли I этап вакцинации. В их числе и главный врач больницы Юрий Сподар. По словам Юрия Степановича, вопроса ставить вакцину или нет у него не возникло.- Сомнений прививаться или нет, у меня не было. Никогда, ни Министерство здравоохранения РФ, ни Роспотребнадзор РФ, ни профессиональное сообщество не допустят к широкому применению то, что может подвергнуть опасности население, - отметил Юрий Степанович.Стоит отметть, что российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» разработали в Центре имени Гамалеи. Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.