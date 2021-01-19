В Нефтеюганске МЧС, представители органов местного самоуправления, сотрудники полиции, члены добровольной пожарной дружины и волонтеры проводят разъяснительную работу с населением с целью профилактики пожаров.Беседа проводится на тему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, исправности электропроводки, электрооборудования, правильности эксплуатации печного отопления в домах. Специалисты разъясняют, чем опасно курение в постели и к чему может привести неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.Особое внимание спасатели обращают на жилье пенсионеров, малоимущих граждан, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. На особом контроле специалистов МЧС находятся места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни.В Лангепасе сотрудники МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности людей, проживающих в частном секторе «Символ» и «Клубничка». Спасатели не только провели беседы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности, но и с разрешения жильцов осмотрели отопительные печи, газовые и электрические приборы на предмет их безопасного использования. Особое внимание уделили семьям с детьми. Родителям они рекомендовали не оставлять детей без присмотра, провести с ними дополнительные беседы по правилам пожарной безопасности и поведения при пожаре.