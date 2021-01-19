За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 детей.На 20 км автодороги «Сургут – Лянтор», в Сургутском районе, 38-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», не справился с управлением, и наехал на остановившийся автомобиль «Ивеко». В результате ДТП двое несовершеннолетних 1 и 6 лет получили травмы. Дети перевозились с нарушением правил.Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 56 – за нарушение требований к перевозке детей.Сотрудники ГИБДД напоминают о соблюдении правил перевозки своих детей по правилам. Необходимо приобрести для ребенка кресло, соответствующее его параметрам. Ведь от вас зависит жизнь и здоровье ваших малышей.