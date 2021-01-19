Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МОМВД России «Ханты-Мансийский» в одной из квартир по улице Югорской обнаружили семь кустов конопли. Хозяин квартиры, житель окружной столицы, пояснил, что данные растения он выращивал для личного потребления.В результате экспертно-криминалистического исследования выяснилось, что растение содержит в себе наркотическое средство. Общая масса изъятого вещества после усушки составила более 290 граммов.Возбуждено уголовное дело по статье \\"хранение наркотических средств в особо крупном размере\\". Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Читайте также: В Кондинском районе уничтожили целое поле конопли. Вес растения составил 40 килограмм. Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю. Семена он купил в интернете.