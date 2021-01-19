В Мегионе сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого в краже. Мужчина несколько раз наведывался в городские храмы, где тайно похищал ящики для пожертвований.После череды праздничных дней в дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону ранним утром поступил очередной звонок. На этот раз о помощи полицейских просили служащие церкви, по их словам, кто-то накануне ночью пытался проникнуть в храм. На место происшествия выехали участковые, которые уже догадывались кто мог посягнуть на святое.В одном из жилых подъездов многоквартирного дома задержали 33-летнего мужчину, который в конце ноября будучи уроженцем Пензенской области, не имея постоянного места жительства, после отбывания срока наказания в местах лишения свободы за имущественные преступления, решил вернуться в Югру, а точнее в Мегион, где ранее у него была и квартира и родственники, которые лишили его жилья.В начале декабря он впервые заприметил в местных храмах ящики для пожертвований, отметил для себя, что защита на них не значительная, при желании их можно легко вскрыть и воспользоваться содержимым. Служащие, занятые своими делами, не обратили внимания на незнакомца, который украл содержимое ящика и поспешил скрыться с места происшествия. Вскоре по ориентировке его задержали, возбудили дело и он находился под подпиской о невыезде, которую впоследствии нарушил.В начале января грабитель пытался проникнуть в другой городской храм и по отработанной схеме совершить повторную кражу. На этот раз ему повезло меньше, в ящике для пожертвований было лишь 700 рублей. Но этой суммы вполне хватило на мелкие покупки: продукты питания и предметы личной гигиены. На мужчину был составлен административный протокол, и он был арестован на 2 суток.Подобная кража, но в другом городском храме переросла в грабёж. Мужчина действовал, как обычно, но тут возникли непредвиденные обстоятельства. Покидая церковь, его заметила служащая и попыталась остановить, но он оттолкнул ее и сбежал с места преступления. Но и это не остепенило мужчину. После новогодних праздников, когда потребовались деньги на пропитание, он вновь пошел в храм попробовать взломать кассу. В ночное время, когда никого не было поблизости, он ударом камня разбил окно, попытался проникнуть в помещение. Но наличие еще одной двери, которая не поддалась его силе помешало закончить дело. На следующий день, служащие заметили повреждения и сообщили об этом в полицию.На данный момент против преступника возбуждены 4 уголовных дела, которые переданы для расследования по категории тяжести в Следственный отдел ОМВД России по г. Мегиону.Сейчас мужчина под стражей на срок 30 суток, максимальный срок наказания, который грозит подозреваемому в серии краж – лишение свободы до 5 лет, без учета наличия рецидива за ранее совершенные преступления.