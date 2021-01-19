Подведены итоги первого в 2021 году конкурса на получение президентских грантов. Заявки принимались с 1 сентября по 15 октября прошлого года. Анализ активности участия в конкурсе среди муниципальных образований Югры, проведенный Фондом гражданских и социальных инициатив Югры, выявил трёх лидеров, направивших наибольшее количество проектных заявок. Ханты-Мансийск в этом рейтинге на втором месте: на суд экспертов ханты-мансийскими НКО представлено 20 проектов, 6 из них стали победителями.Впервые в конкурсе Фонда президентских грантов одержали победу два НКО – это региональная общественная организация Югры «Федерация спорта глухих» и Молодежная региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».Четырем НКО ранее также удавалось получить президентский грант на реализацию своих социальных проектов – это Библиотечная ассоциация Югры, общественная спортивная организация «Федерация плавания города Ханты-Мансийска», АНО ДО «Центр технического и гуманитарного развития», региональная общественная организация добровольно-спасательное пожарное формирование по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.Самую большую сумму гранта из числа ханты-мансийских победителей получил проект «Президентские спортивные игры в Югре!», представленный «Центром технического и гуманитарного развития». Второе место по размеру гранта заняла региональная общественная организация добровольно-спасательное пожарное формирование по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре с проектом «Оберег: предупреждение и участие в ликвидации природных пожаров».Победители первого конкурса на получение президентских грантов смогут начать реализацию своих проектов с 1 февраля.