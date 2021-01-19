Следственным отделом по городу Сургут по материалам проверки, проведенной вместе с прокуратурой города, возбуждено уголовное дело по статье \\"полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы\\", по случаю невыплаты зарплаты 51 работнику одного из предприятий.По версии следствия руководитель общества с ограниченной ответственностью, работающего в строительно-ремонтной сфере и торговле, с июля по декабрь 2020 года не выплачивал пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также зарплату 51 работнику предприятия. Несмотря на наличие у предприятия достаточных материальных ресурсов для выплат. Но подозреваемый тратил деньги на производственные нужды, расчеты с контрагентами, погашение кредитных обязательств и другие цели, в результате чего перед работниками образовалась задолженность на сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей.По уголовному делу ведется следствие. Принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения задолженности перед работниками.