В дежурную часть Берёзовского района с заявлением о краже обратился 60-летний житель Игрима. Он сообщил, что на днях его падчерица, находясь в квартире родителей, похитила из шкафа деньги в сумме 470 тысяч рублей. На данный момент сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию подозреваемой.В Сургуте женщина потеряла сотовый телефон. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что гаджет, стоимостью 6 тысяч рублей и банковскую карту присвоил себе 56-летний ранее судимый мужчина. Он забрался в квартиру заявительницы и прихватил интересующие его вещи. Впоследствии мужчина воспользовался краденой картой и с помощью мобильного банка, установленного на телефоне, снял с счета порядка 10 тысяч рублей. Во время допроса он дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде.В минувшие сутки было раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками ОУР ОМВД России по Сургутскому району задержан подозреваемый в краже парфюмерной воды. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Сургута. Он, воспользовавшись ситуацией, находясь в поселке Белый Яр, украл из магазина косметики духи на сумму более 13 тысяч рублей. На данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело.В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 29.