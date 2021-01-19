За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Всего за период пандемии лабораторно подтверждено 45 248 случаев новой коронавирусной инфекции. По клинической картине: на момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек бессимптомное течение болезни.Контакт установлен в 201 случае, по 18 случаям контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 174 человека, сняты с наблюдения – 171 912 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 1 822 человека, всего – 1 269 728 жителей Югры.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 34; Нижневартовск – 27; Ханты-Мансийск – 26; Нягань – 26; Нефтеюганский район – 18; Советский район – 17; Когалым – 10.Далее идут: Лангепас – 9; Югорск – 8; Нефтеюганск – 7; Покачи – 7; Сургутский район – 6; Октябрьский район – 6; Урай – 5; Нижневартовский район – 5.Последние в списке: Кондинский район – 3; Мегион – 2; Пыть-Ях – 2; Ханты-Мансийский район – 1.Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 человека. За сутки выздоровели 243 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 41 603 югорчанина.