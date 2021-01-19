Метеорологическая обстановка в Югре 19 января: Днём температура воздуха -22,-27 °С, по северным районам -28, -33 °С. Ночью -29,-34 °С, по южным районам -22,-27 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -25,-27°С, ночью -29,-31 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.Сургут: Днём -29 °С, ночью -32 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Нижневартовск: Днём -30 °С, ночью -33 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Нефтеюганск: Днём -29 °С, ночью -33 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Когалым: Днём -30 °С, ночью -34 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Крещение — один из главных православных праздников. С праздником связано понятие «крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.