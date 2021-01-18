Следственным управлением СК России по ХМАО – Югре разыскивается Белозеров А.С., который 14.10.2019 уехал из поселка Цингалы Ханты-Мансийского района, куда приезжал из Тюменской области на заработки, и проследовал в неизвестном направлении. До настоящего времени место его нахождения не известно, возбуждено уголовное дело.Белозеров Александр Сергеевич, 11.05.1990 года рождения. Из примет пропавшего: рост 175 см.; худощавого телосложения; славянская внешность; волосы светлые, коротко стриженые.Из особых примет: татуировка в виде скорпиона на левом плече; шрам в нижней части живота от удаления аппендицита. Всем кто мог видеть Александра или что-либо знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(3466) 24-85-82 или 102.