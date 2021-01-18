В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 64-летний житель Советского. Мужчина сообщил, что на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности Центрального банка РФ, сказав что происходят подозрительные операции с его банковским счетом.Аферисты посоветовали перевести деньги на резервный счет с последующим возвращением, но вместо этого украли с карты 24 тысячи рубля. Звонившие сказали мужчине не обращаться к сотрудникам банка, в котором у него открыт счет, так как опасность потери денег исходит именно от них. Для большей убедительности «доброжелатели» с помощью программы подмены телефонных номеров позвонили ему с номера дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре и убедили мужчину слушать сотрудников службы безопасности.Интересно то, что не так давно к заявителю приходили полицейские, которые провели с ним беседу о участившихся случаях мошенничества и способах хищения денег. Испугавшись, что его пытаются обмануть, мужчина не открыл им дверь, но когда с неизвестного номера ему позвонили «услужливые банковские сотрудник» он, не раздумывая, сообщил персональные данные по телефону.