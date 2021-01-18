За прошедшую неделю в Ханты-Мансийском округе зарегистрировано 56 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями из опасных зон спасено 4 человека и 37 эвакуировано, пожарные спасли материальные ценности и имущество югорчан на сумму более 93 миллионов рублей.Объектами возгораний в большинстве случаев стали жилые дома, квартиры, транспортные средства и бани. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. От огня пострадали 39 строений и более 30 транспортных средства. Травмы получили 3 человека, двое погибли. Пожарно-спасательные подразделения 23 раза помогали ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий, спасен 1 человек.Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает, чтобы не возник пожар - необходимо проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасность. Владельцам автомобилей следует регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления.