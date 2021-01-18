Крупное всероссийское событие пройдёт в Ханты-Мансийске - 10 февраля стартует первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. В нём примут участие 600 спортсменов из 50 субъектов страны.Соревнования продлятся до 15 февраля, все участники будут разделены на восемь весовых категорий у мужчин и у женщин. В каждой весовой категории будет разыграно четыре медали – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые. В эти дни также будет организован семинар для судей. Соревнования пройдут с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции: участники пройдут тестирование на COVID-19, вне татами будет соблюдаться масочный режим, все дни соревнований за здоровьем участников, судей, тренеров и организаторов будут следить медицинские бригады, сообщает АУ \\"ЮграМегаСпорт\\".Югра является лидером развития самбо в России и на сегодняшний день в регионе этим единоборством занимается более 2,5 тысяч человек.