В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный воспользовался банковской картой, которую она потеряла, и с помощью бесконтактной оплаты покупал товары в различных магазинах на общую сумму 14 тысяч рублей. Потерпевшая уточнила, что в банк с информацией об утере карты для ее блокировки не обращалась.Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался 36-летний местный житель. Мужчина признался в совершенном преступлении и сообщил, что захотел воспользоваться ситуацией и приобрести необходимые вещи.Против преступника следственным отделом ОМВД России по городу Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье \\"кража\\", теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье - в виде лишения свободы сроком до двух лет.