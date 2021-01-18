За выходные года на территории округа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, 2 человека погибли, 29 получили травмы, в том числе 6 несовершеннолетних.В воскресенье на 44 километре автодороги «Нягань – Приобье», в Октябрьском районе, столкнулись автомобили «Лада Приора», под управлением 39-летнего мужчины, и «Тойота», под управлением 37-летнего мужчины. В результате аварии водитель автомобиля «Тойота» получил травмы, а водитель автомобиля «Лада» погиб на месте.На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 25 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования, 11 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 68 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 100 – за нарушение требований к перевозке детей.Окружная Госавтоинспекция напоминает югорским водителям о соблюдении правил дорожного движения, а также внимательного поведения на дороге. От поведения водителя за рулем может зависеть чья-то жизнь.