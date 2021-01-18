На сайте Югорского государственного университета стартовали дни «открытых дверей» онлайн, можно ознакомится с графиком приемных дней, которые продлятся вплоть до 15 мая. Расписание включает в себя дату, время, программу мероприятий и контакты ответственных специалистов.Встречи с будущими абитуриентами будут проходить в онлайн формате. Это хорошая возможность познакомиться с университетом и узнать о правилах приема в 2021 году. Ведущие профессора вуза расскажут о современных трендах в сферах инжиниринга, экономики, информатизации, экологии и гуманитарных дисциплин. Это поможет будущим выпускникам определиться с выбором профессии.Первая онлайн встреча состоялась в прошлую субботу. На ней ребятам дали консультации по образовательным программам экологии и природопользования, электроэнергетики и электротехники, а также техносферной безопасности. Следующий «день открытых» дверей запланирован на 23 января, присоединиться к конференции в zoom могут желающие поступить на экономическую безопасность, экономику, менеджмент или туризм. Кроме информации о поступлении, для школьников проведут деловые игры, участники которых получат электронные сертификаты.