Число заболевших коронавирусом с каждым днём увеличивается, за сутки заразилось ещё 223 человека в 22 муниципалитетах. На территории региона зарегистрировано и лабораторно подтверждено 45 029 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической картине: на момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 югорчан коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае, по 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 108 жителей региона, сняты с наблюдения – 171 593 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 2 880 человек, всего – 1 267 906 югорчан.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 36, Нижневартовск – 23, Ханты-Мансийск – 17, Мегион – 15, Советский район – 14, Сургутский район – 13, Нефтеюганск – 13, Нягань – 13, Югорск – 11, Когалым – 10, Нефтеюганский район – 10.Далее идут: Березовский район – 8, Урай – 6, Покачи – 6, Октябрьский район – 5, Лангепас – 5, Ханты-Мансийский район – 5.Последние в списке: Радужный – 4, Белоярский район – 3, Нижневартовский район – 3, Пыть-Ях – 2, Кондинский район – 1.Состояние 103 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 616 человека. За сутки вылечились 226 человек, за весь период пандемии выздоровели 41 360 югорчан.